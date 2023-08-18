Криминал 18 августа 2023, 03:27 Слесарь несколько часов бил и насиловал пленницу в Москве РЕН ТВ: полиция задержала слесаря, который несколько часов бил и насиловал россиянку Freepik

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Полиция в Москве задержала слесаря, который несколько часов удерживал и насиловал в своей квартире 32-летнюю женщину. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, утром 16 августа мужчина обманом заманил жительницу Москвы к себе домой на Куликовскую улицу. После этого набросился на нее, угрожая убийством. Избиение и надругательства длились несколько часов. После того, как слесарь отпустил свою жертву, она сразу же обратилась за помощью в полицию.

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Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело. Сам же задержанный заявил на допросе, что состоит на учете с диагнозом шизофрения. Расследование продолжается.

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