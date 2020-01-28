Слесарь изнасиловал пенсионерку за 30 тысяч рублей в Москве, а после убил

Московские правоохранители задержали в аэропорту Домодедово 28-летнего мужчину по подозрению в грабеже, изнасиловании и убийстве. Следствие считает, что он надругался над 76-летней москвичкой, ограбил ее и убил, чтобы замести следы.

Правоохранители прибыли по вызову жителей дома по улице Академика Власова в Черемушках на юго-западе столицы. Они пожаловались, что их залила пенсионерка. Зайдя в квартиру пожилой женщины, полицейские обнаружили тело 76-летней хозяйки. Она была мертва.

По подозрению в убийстве был задержан 28-летний мужчина. Он работал слесарем. Следствие считает, что он проник в квартиру к пожилой женщине, чтобы ее ограбить. Мужчина избил пенсионерку, забрал у нее 30 тысяч рублей и изнасиловал.

«Против ее воли совершил с ней насильственный половой акт, далее с целью сокрытия преступления руками задушил. После чего скрылся, выпрыгнув из окна кухни, расположенной на третьем этаже» — рассказали в МВД Москвы. Сообщение правоохранителей процитировало РИА «Новости».

Подозреваемого задержали в аэропорту Домодедово. Подробности расследования не разглашаются.