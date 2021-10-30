В Уфе следователи задержали слесаря, который сознался в убийстве своего собутыльника. Тело он хранил в пакете на балконе, засыпав его известкой, сообщили в региональном СУ СК РФ.

В ведомстве уточнили, что мужчину задержали после того, как к правоохранителям обратилась местная жительница. Она рассказала об исчезновении своего 34-летнего сожителя. По ее словам, он пропадал и раньше, но всегда возвращался, а теперь его нет дома уже две недели.

По факту случившегося возбудили дело об убийстве. В ходе расследования выяснилось, что в последний раз исчезнувшего видели в компании с незнакомым 49-летним мужчиной, который живет в этом же микрорайоне и подрабатывает слесарем.

Следователи проверили съемную квартиру слесаря и обнаружили тело, упакованное в полиэтилен. Злоумышленника задержали на работе. После предъявления собранных доказательств он сознался в убийстве.

По версии следствия, 17 сентября мужчины познакомились на улице, и подозреваемый пригласил потерпевшего к себе домой выпить. Потом между мужчинами возникла ссора, они начали драться. Хозяин квартиры взял металлическую трубу и несколько раз ударил гостя по голове. Тот скончался. Через несколько дней слесарь купил полиэтилен и упаковал в него тело, посыпал известкой и спрятал на балконе.

Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, решается вопрос об аресте обвиняемого.