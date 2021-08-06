Сбежавших из изолятора заключенных зафиксировала камера уличного наблюдения на одном из домов. На этом их следы обрываются.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, сейчас правоохранители проверяют записи с камер на железнодорожном вокзале, но пока на записях беглецов не обнаружили.

«Их следы обрываются на видео с камер одного из домов», — добавил источник.

На поиски заключенных ориентировали весь личный состав подмосковной полиции. Проверку ведут СК и прокуратура. Среди сбежавших есть обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди.

Компанию ему составили уроженцы Молдавии Денис Грозаву, Александру Бутнару, Иван Цуркану и Николай Тетеря. Они проходят фигурантами по уголовным делах о кражах.

По данным источника РЕН ТВ, они сначала скрутили замок в камере изолятора, а потом сбили навесной замок на воротах ИВС. При этом в камере находились еще два заключенных, но они утверждают, что ничего не слышали.