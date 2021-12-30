Следствие запросило продление меры пресечения для Хованского

Следствие просит продлить Юрию Хованскому меру пресечения. Об этом сообщила «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга» в Telegram-канале.

В пресс-службе рассказали, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Хованскому.

На заседании 29 декабря блогеру заменили арест на запрет некоторых действий. Ему нельзя не только выходить из дома с 18:00 до 10:00, но и пользоваться интернетом. Запрет распространяется и на посещение публичных мероприятий, в том числе спортивных, культурно-массовых и развлекательных.

Также следствие настояло, чтобы Хованскому запретили ближе чем на 300 метров приближаться к квартире на Пушкинской улице, где он, по версии правоохранителей, спел песню про «Норд-Ост». Именно за нее блогер и получил статью за призывы к осуществлению терроризма, а также за публичное оправдание терроризма и экстремизма.

Ему также хотели запретить общаться с девушкой и родителями, которые проходили по делу как свидетели. Но защита сослалась на то, что, пока блогер был в СИЗО, ему было разрешено поддерживать контакт с семьей и подругой. В результате суд согласился, что такое общение не помешает ходу следствия.

Хованскому запретили также пользоваться телефону и общаться с журналистами. Теперь следствие подало ходатайство о продлении меры пресечения — до 8 февраля 2022 года.