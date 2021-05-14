Следствие взяло на контроль дело о суициде в колледже казанского стрелка

В Следственном комитете Татарстана заинтересовались историей Натальи Андреевой, чей сын учился в одном колледже с казанским стрелком. По словам женщины, ее сын Данил говорил и вел себя как Ильназ Галявиев.

«Я была вчера в Следственном комитете, мы разговаривали. Мое дело взято сейчас под контроль и будет вновь поднято. Это была предварительная беседа без допросов, они сказали, что позднее меня опросят заново. Я поняла, что хотят сопоставить эти два случая», — рассказала Андреева «Интерфаксу».

Ранее женщина рассказала в Instagram, что ее сын в прошлом году, 10 мая, покончил с собой. До этого он так же бросил колледж, как казанский стрелок, отстранился от семьи, начал носить черную одежду, утверждает женщина. Данил называл себя «богом», «демоном» и «злом». С 14 лет у него было несколько попыток суицида, он проходил лечение в психиатрической больнице. По словам женщины, поведение парня сильно изменилось, когда он поступил в ТИСБИ на программиста. Он стал закрытым и конфликтным.

Во вторник, 11 мая, Ильназ Галявиев пришел в родную школу, которую окончил четыре года назад, и убил из ружья девять человек.