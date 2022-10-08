Следствие установило хозяина грузовика, что взорвался на Крымском мосту | 360°

Важное 08 октября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Следствие установило хозяина грузовика, что взорвался на Крымском мосту СК России: следователи установили хозяина грузовика, что взорвался на Крымском мосту

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Следствие установило данные грузового автомобиля, который взорвался на Крымском мосту. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственный комитет России.

Хозяином машины оказался житель Краснодарского края. Следователи изучают его место жительства, а также документацию грузовика и маршрут его передвижения.

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«Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — сказали в ведомстве.

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Следственный комитет также сообщил, что при взрыве на Крымском мосту погибли как минимум три человека. Жертвами стали пассажиры легкового автомобиля, что ехал рядом со взорвавшимся грузовиком. Утром 8 октября на Крымскому мосту остановилось движение. Причиной стал подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь цистерн с нефтепродуктами.

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