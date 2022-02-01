Следствие проверит информацию о смерти еще трех пациенток медцентра в Петербурге

Правоохранительные органы проверят информацию о смерти еще трех пациенток в медицинском центре в Выборгском районе Санкт-Петербурга после обследования с применением некачественного бария. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по Санкт-Петербургу.

Ранее появилась информация, что еще три пожилые женщины 63, 76 и 78 лет насмерть отравились барием в медицинском центре на улице Сикейроса при проведении процедуры гастроскопии.

Агентство отметило, что в городской комитет по здравоохранению эта информация не поступала.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Причинение смерти по неосторожности».

В конце января по этому делу задержали главного врача медицинского центра Евгения Попова. Следствие предположило, что он закупил препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который представляет угрозу жизни человека и запрещен в использовании в медицинских целях.

В целом могли пострадать более 20 клиентов клиники. Они проходили рентген желудка. Здоровью каждого из них был нанесен вред разной степени тяжести.