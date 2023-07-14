Криминал 14 июля 2023, 20:20 Следствие проверит Артема Чекалина по статье о мошенничестве СК начал проверку мужа блогера Lerchek Артема Чекалина по статье о мошенничестве Telegram-канала блогега Lerchek

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Следственный комитет проверяет мужа блогера Валерии Чекалиной Артема на причастность к совершению преступления по статье УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следователя в Пресненском суде Москвы.

«Ущерб по делу в настоящее время не возмещен. Следствие проверяет Артема Чекалина на причастность к преступлению по статье „Мошенничество“», — сказал он.

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Также следствие направило запрос на изменение Чекалину меры пресечения. Сейчас ему запрещены определенные действия, СК требует отправить его под домашний арест. Такое же ходатайство Следственный комитет направил и в отношении его жены Валерии Чекалиной.

Ранее в ведомстве рассказали, что пара неоднократно нарушала меру пресечения. Обвиняемые держали связь со свидетелями по делу и свободно пользовались Интернетом.

Чекалиных обвиняют в неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей и отмывании денег на сумму 130 миллионов рублей. Возбуждено два уголовных дела. Несколько дней назад Telegram-канал Mash сообщил, что следователя по этому делу заподозрили в сговоре с адвокатом пары и поэтому отстранили от расследования.