Криминал 23 апреля 2024, 23:20 Следствие потребует ареста замминистра обороны Иванова «Известия»: СК подаст ходатайство об аресте замминистра обороны Иванова РИА «Новости»

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Следствие будет добиваться ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в размере не менее миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По этой статье чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу сообщили о задержании замглавы военного ведомства.

Тимур Иванов проработал на должности заместителя министра около восьми лет — с 2016 года. Он занимался вопросами жилищного обеспечения войск, а также строительством и капитальным ремонтом объектов Минобороны.