Следствие потребовало для троих конвоиров банды ГТА сроки в колонии

В Красногорском суде состоялись прения по делу конвоиров банды ГТА, которые допустили побег бандитов 1 августа 2017 года в Московском областном суде. Прокурор запросил для трех конвойных реальные тюремные сроки.

Состоялось первое слушание по дело делу конвоиров банды ГТА Подробнее

Как сообщил корреспондент «360» из зала суда, обвинение запросило для начальника конвоя Алексея Гришина три года колонии, конвоирам Маханькову два года колонии-поселения и Фартушняк — три год поселения. Лукьянова может получить 1,6 года условно.

Алексей Гришин пожаловался на плохую работу адвокатов, и заявил: «Вранье сильнее правды в этой стране — это мой комментарий!».

Члены банды ГТА напали на сопровождавших их служащих и смогли отнять табельное оружие. Высказывалось предположение, что надетые на преступников наручники с длинной цепочкой позволили им свободно двигать кистями рук.

Преступники напали на конвойных в лифте. Затем они выбежали в общий коридор и устроили перестрелку с бойцами Росгвардии.