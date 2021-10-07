Следствие потребовало арестовать Марину Ракову по делу о мошенничестве

Следствие потребовало арестовать экс-замглавы Минпросвещения России Марину Ракову. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

В пресс-службе подтвердили, что в суд поступило ходатайство следователей. Сотрудники СК попросили заключить Ракову под стражу — она стала фигуранткой громкого преступления.

Сейчас полиция занимается его расследованием. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения денег в особо крупном размере. Средства принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Ранее суд уже арестовал трех других фигурантов этого дела — бывших сотрудников организации Максима Инкина и Евгения Зака, а также Кристину Крючкову — исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук. Всех их подозревают в причастности к одному групповому правонарушению.

Раковой предъявили обвинение в мошенничестве заочно — ее объявили в розыск. В ее квартире и на рабочем месте провели обыски, в результате которых подозреваемую не смогли задержать. Ракова сама явилась в полицию 6 октября и заявила, что скрываться она не пыталась.

Экс-министр занимала свой пост с октября 2018 года. Она сама попросила освободить ее с этой должности в марте 2020 года — приказ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Примерно в это же время президент Сбербанка Герман Греф назначил ее своим заместителем. А 4 октября пресс-служба банка подтвердила, что Ракова больше не работает в организации.