Криминал 01 декабря 2023, 20:21 Следствие попросит об аресте подозреваемых в похищении 8-летней девочки под Калугой СК потребует арестовать четырех подозреваемых в похищении девочки под Калугой Pxhere

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Следствие намерено ходатайствовать об аресте четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Сегодня сотрудники Следственного комитета задержали жительницу села Касьяново Ульяновского района, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга.

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«Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

Эксперты провели обыски и осмотрели место, где держали ребенка. Следователи изъяли одежду подозреваемых, средства связи и другие вещи, нужные для расследования уголовного дела.

По версии СК, 29 ноября около 15:00 девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону дома. В этот момент ее схватили злоумышленники и на своем авто увезли в Касьяново. Злоумышленники требовали от матери выкуп. На следующий день из-за широкой огласки подозреваемые доставили ребенка в Тульскую область и бросили прямо на улице. Девочка попросила помощи у местных жителей.