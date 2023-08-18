18 августа 2023, 17:09
Следствие попросило суд арестовать сопредседателя движения «Голос»
СК призвал суд арестовать сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
Следствие попросило суд об аресте сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца. Об этом сообщило РИА «Новости» из зала Басманного суда Москвы.
Мельконьянца просят заключить под стражу по делу об организации работы нежелательной в России НПО. Сопредседателя движения доставили в суд. Спустя время там появились следователь и адвокат.
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«В суд поступили материалы следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Григорию Мельконьянцу», — отметили в суде.
Рассмотрение просьбы следствия об аресте Мельконьянца еще не началось. Его адвокат сообщил, что ему нужно некоторое время, что ознакомиться с материалами дела.
В четверг, 17 августа, стало известно, что в отношении Мельконьянца возбудили уголовное дело. Обыски провели у сопредседателя движения «Голос»*, а также у 14 региональных координаторов в восьми российских регионах.
* «Голос» — организация, признанная иноагентом.
Следственный комитет России
Иноагенты
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