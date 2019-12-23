Следствие попросило о продлении ареста историка Соколова до апреля 2020 года

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может остаться за решеткой до 9 апреля 2020 года. Следствие направило в суд ходатайство о продлении ареста.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 9 апреля. Суд назначил его рассмотрение на 24 декабря», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирины Морозовой.

Ранее Соколова перевели из Санкт-Петербурга в московский следственный изолятор «Бутырка». Сейчас обвиняемый находится в столичном центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где проведут его психолого-психиатрическую экспертизу. Как сообщил адвокат историка Александр Почуев, Соколов в ходе расследования несколько раз пытался покончить с собой.

9 ноября Соколова достали из реки Мойки — он свалился в воду, когда пытался избавиться от останков Ещенко. С собой у него был рюкзак с отрубленными женскими руками. Соколов признался, что убил девушку из обреза в своей квартире, а потом расчленил тело. 11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года.