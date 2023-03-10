Криминал 10 марта 2023, 08:46 Следствие попросило арестовать мужчину из Нижневартовска, который удерживал сына в заложниках СК: следствие попросило арестовать мужчину из Нижневартовска, взявшего сына в заложники Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи потребовали заключить под стражу мужчину, взявшего в Нижневартовске трехлетнего сына в заложники. Об этом заявило следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на своем сайте.

«Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

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Мужчине 1978 года рождения предъявили обвинение по статьям УК РФ о посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Случай произошел 9 марта.

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Житель Нижневартовска, будучи пьяным, заперся в квартире с ребенком и начал стрелять из окна в сторону правоохранителей. Он угрожал покончить жизнь самоубийством и требовал расправиться с рядом чиновников. Стрелок в ходе переговоров согласился сдаться и отдать сына. Его сразу задержали. Расследование дела продолжается.