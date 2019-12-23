Следствие по делу Майкла Калви завершилось. Эту информацию подтвердили в Baring Vostok.

«Как и ожидалось, следствие, длившееся более 10 месяцев, закончилось ничем, и мы требуем немедленного освобождения из-под стражи наших невиновных коллег», — сказали РБК в Baring Vostok.

Представитель компании добавил, что уголовное дело должно быть закрыто, так как оно является позорным и отбрасывает тень на правосудие в России. Кроме того, оно «отравляет инвестиционный климат страны».

«Решение коммерческих споров с помощью уголовных дел абсолютно недопустимо и возвращает нас в произвол 90-х годов», — отметил собеседник издания.

Как уточнил «Интерфакс» со ссылкой на источник, обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировали из статьи о «Мошенничестве» в статью о «Растрате». Сумма причиненного ущерба не изменилась и составляет 2,5 миллиарда рублей.

По словам другого источника агентства, 23 декабря следствие начало предъявлять обвинения в окончательной редакции Майклу Калви, Филиппу Дельпалю, Ивану Зюзину и Алексею Кордичеву. Остальным фигурантам дела предъявят обвинения в ближайшее время.

Ранее Майкла Калви и Филиппа Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест. Фигурантов дела Baring Vostok обвиняли в хищении 2,5 миллиона рублей у банка «Восточный», однако почти все подозреваемые свою вину отрицают.