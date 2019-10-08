  • Следствие по делу Baring Vostok закончат до конца года

    08 октября 2019, 11:38

    Алексей Сахаров

    Следственные действия по делу Baring Vostok могут быть завершены уже к концу текущего, 2019 года. Обвиняемым по делу проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви. Сейчас он под домашним арестом, который ему могут продлить.
    Следствие по делу Baring Vostok закончат до конца года

    «За испрашиваемый у суда срок продления домашнего ареста обвиняемым следствию необходимо предъявить обвиняемым по уголовному делу обвинение в окончательной редакции, выполнить иные следственные и процессуальные действия», — напомнила следователь в ходе судебного заседания, которое прошло в Басманном суде столицы во вторник, 8 октября.

    Кроме того, по словам следователя, нужно в оговоренные законом сроки успеть уведомить заинтересованных лиц, что следственные действия завершены, а также начать процесс ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами дела.

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    Следствие просит оставить под домашним арестом до 13 января 2020 фигурантов дела. Кроме Калви, следственные действия проводятся в отношении партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля. Их считают виновными в хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Свою вину бизнесмены не признают, утверждая, что стали жертвами корпоративных разборок.