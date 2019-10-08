Следствие по делу Baring Vostok закончат до конца года

Следственные действия по делу Baring Vostok могут быть завершены уже к концу текущего, 2019 года. Обвиняемым по делу проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви. Сейчас он под домашним арестом, который ему могут продлить.

«За испрашиваемый у суда срок продления домашнего ареста обвиняемым следствию необходимо предъявить обвиняемым по уголовному делу обвинение в окончательной редакции, выполнить иные следственные и процессуальные действия», — напомнила следователь в ходе судебного заседания, которое прошло в Басманном суде столицы во вторник, 8 октября.

Кроме того, по словам следователя, нужно в оговоренные законом сроки успеть уведомить заинтересованных лиц, что следственные действия завершены, а также начать процесс ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами дела.

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Следствие просит оставить под домашним арестом до 13 января 2020 фигурантов дела. Кроме Калви, следственные действия проводятся в отношении партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля. Их считают виновными в хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Свою вину бизнесмены не признают, утверждая, что стали жертвами корпоративных разборок.