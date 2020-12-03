Следствие назвало важную деталь в деле с найденным в мусоре телом младенца

Одна деталь в деле о найденном мертвом младенце в мусорном баке для читинских следователей может изменить все. Состояние ребенка при рождении станет основанием либо отказом в возбуждении уголовного дела.

«Сейчас назначены экспертизы, чтобы понимать, жил он или мертворожденный. Потому что если не жил, то нет оснований для уголовной ответственности, а если дышал, то, конечно же, будет возбуждено уголовное дело», — рассказал ТАСС старший помощник главы СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

Тело новорожденного ребенка было найдено около 10 часов утра 3 декабря в мусорном баке у одного из домов по улице Усуглинской в Чите. Здание находится в новом микрорайоне, застроенном трех- и четырехэтажными жилыми сооружениями.

Следователи СК РФ и сотрудники полиции с участием экспертов проводят следственные действия, опрашивают очевидцев события, которые могут знать семью ребенка. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.