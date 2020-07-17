Следствие арестовало заммэра Томска за получение взятки

Заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков заключен под стражу до 16 сентября. Сотрудники ФСБ задержали чиновника 16 июля.

Сурикову предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя томского областного суда.

«Ходатайство следствия удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 сентября», — заявили в суде.

Суриков комментировать ситуацию отказался.

По данным следствия, заммэра Томска получил взятку в особо крупном размере от женщины, которая рассчитывала на покровительство чиновника, в период с 2016 до 2018 года. Суриков получил, как минимум, 300 тысяч рублей.

Евгений Суриков занимал пост заместителя мэра по безопасности с февраля 2016 года. Он решал вопросы ликвидации последствий ЧП и ЧС, защиты информации, организации и проведения митингов. Также курировал безопасность дорожного движения. До получения должности в мэрии чиновник возглавлял управление МВД по Томску.