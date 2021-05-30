Стрелка привезли в следственный отдел. Видео

Сотрудники полиции забрали в следственный отдел стрелка, открывшего огонь по людям в Екатеринбурге. Мужчина ранил двух человек, среди которых оказался ребенок. Теперь его ждет допрос.

На кадрах видно, что задержанного мужчину высадили полицейской машины. При этом рассмотреть лицо стрелка невозможно, так как его постарались закрыть от камер.

Житель Екатеринбурга стал стрелять по проходим вечером 30 мая. По информации СМИ, мужчина был вооружен ружьем «Сайга». Стрелок ранил девочку, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще одним пострадавшим стал сотрудник Росгвардии. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Мужчина получил ранение ноги.

Силовики задержали стрелявшего во время штурма его квартиры. Им пришлось выпиливать замок входной двери, а затем применить светошумовую гранату. Перед штурмом всех жильцов вывели из здания на улицу, а сам дом оцепили. Люди смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы следователей. Задержанного стрелка ждет допрос в следственном отделе.