Криминал 10 сентября 2023, 20:28 Следственный комитет России расследует уничтожение избирательного участка в Запорожской области СК РФ расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области РИА «Новости»

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Следственный комитет России расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

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ВСУ при помощи дронов совершили атаку на один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на 10 сентября. В результате удара беспилотника участок уничтожен, никто из избирательной комиссии не пострадал.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала эту атаку террористическим актом. Она отметила, что Запад одобряет такие действия и поставляет на Украину все больше оружия.

Новые регионы России показали самую высокую явку на голосовании. Явка 10 сентября на 15:00 на выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области составила 66,83%.