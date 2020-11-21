Следственный эксперимент с возможным похитителем ребенка под Владимиром попал на видео

На видео попал следственный эксперимент во Владимирской области, где в течение двух месяцев искали семилетнего ребенка. Запись представила газета «Известия».

На кадрах показан подозреваемый, на него надеты наручники. Он выходит из машины, которая стоит в 50 метрах от остановки, где пропал ребенок. После мужчина показывает полицейским, каким образом похитил мальчика.

В роли несовершеннолетнего выступает манекен размером с ребенка.

Мальчик пропал в поселке Горки Камешковского района 28 сентября. Он вышел из автобуса, на котором возвращался из школы. Однако до дома ребенок так и не добрался. Его искали полицейские, военные и волонтеры.

Мальчика нашли через два месяца. Правоохранители задержали 24-летнего жителя деревни Макарихи в том же районе, писала «Газета.ru». По данным следствия, мужчина держал мальчика у себя дома. Ребенка передали родителям, первичный медицинский осмотр не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем. Региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев заявил, что родители первоклассника попросили оказать ему психологическую помощь.

Предполагаемый похититель не бил и не пытал пленника, вовремя кормил, сообщила газета со ссылкой на источник. Однако он регулярно обсуждал темы, вредные для неокрепшей детской психики.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, мужчина заранее спланировал преступление. Летом он купил авто и дом с подвалом на окраине Макарихи.