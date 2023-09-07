Криминал 07 сентября 2023, 09:50 Следственный эксперимент прошел на Урале после убийства школьницы kp.ru: эксперимент прошел в Каменске-Уральском после убийства школьницы

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Правоохранителньые органы провели следственный эксперимент в Каменске-Уральском с участием Эдуарда Голикова, которого обвиняют в убийстве несовершеннолетней девушки. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на источник.

Эксперимент провели вечером 4 сентября. Следователи привезли мужчину на место обнаружения трупа 16-летней школьницы.

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Тело несовершеннолетней нашли в овраге в лесу вечером 9 августа. Девушка перед смертью записала видео, в котором сообщила, что собирается идти домой по безлюдной местности. Она попросила «не убивать и не насиловать» ее.

Подозреваемым в совершении преступления оказался местный житель Эдуард Голиков. По версии следствия, он убил школьницу и украл ее телефон. Мужчина признал вину частично. Его арестовали 1 сентября, он пробудет в СИЗО один месяц и десять суток. Расследование дела продолжается.