Следственные действия начались в ведомстве МЭР Челябинской области

Следователи нагрянули в Агентство инвестиционного развития (АИР) Челябинской области. Их визит связан с хозяйственной деятельностью АИР с 2014 по 2017 год.

«В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проводятся следственные действия. Это связано с ведением агентством хозяйственной деятельности в 2014–2017 годах», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минэкономразвития региона.

В ведомстве добавили, что следователям оказывают необходимое содействие, чтобы быстро и объективно выяснить все обстоятельства того, что их интересует. В СУ СК по Челябинской области ситуацию пока не прокомментировали.

В конце апреля 2019 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил директор Агентства инвестиционного развития региона Алексея Бобова за продвижение строительства кремниевого завода в Златоусте, тогда как власти области окончательно решили, что предприятия не будет.