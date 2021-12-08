Следственные действия идут в здании ОВД по району Гольяново на востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранители проводят следственные действия в здании ОВД России по району Гольяново. Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что оперативное сопровождение следственных мероприятий осуществляет служба собственной безопасности одного из подразделений полиции.

Представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России в комментарии агентству уточнил, что один из сотрудников ОМВД по району Гольяново подозревается во взяточничестве.

В ведомстве рассказали, что некий мужчина сообщил в управление собственной безопасности московского главка полиции, что один гражданин предложил ему помочь избежать уголовной ответственности за деньги благодаря связям в правоохранительных органах. Во время проведения специальной операции сотрудники собственной безопасности задержали данного человека, когда он получил деньги.

«Также на причастность к указанному противоправному деянию проверяется один из сотрудников ОМВД России по району Гольяново города Москвы. При подтверждении вины сотрудника, он понесет наказание в установленном законом порядке», — заявили в пресс-службе.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в ОВД «Гольяново» прошла спецоперация, в результате которой задержан начальник уголовного розыска Виктор Дмитриев. По данным издания, он хотел получить три миллиона рублей за невозбуждение уголовного дела по статье УК РФ «Подделка документов».