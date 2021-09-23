Следователи забрали документацию по разбившемуся Ан-26 под Хабаровском и допросили техперсонал

Следователи в рамках расследования, открытого после пропажи связи с Ан-26 в Хабаровском крае, изъяли образцы документов, топлива и допросили технический персонал. Позже обломки самолета были найдены.

«По уголовному делу проведен ряд следственных действий: допрошены авиатехники ЗАО „Летные проверки и системы“, которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом, у которых изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет; в аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива», — сказано в сообщении Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Кроме того, следователи забрали документы по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа, а также прогноза погоды по маршруту следования, техническую и летную документации на воздушное судно и членов экипажа. В ближайшее время будет проведена судебная экспертиза. Следственная группа скоро отправится на место происшествия.

В среду, 22 сентября, Ан-26 пропал с радаров в момент, когда проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек. СК открыл уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В четверг обломки самолета нашли. О судьбе экипажа ничего не известно.