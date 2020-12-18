Следователю по делу о перестрелке в «Москва-Сити» предъявлено обвинение

В Москве предъявлено обвинение следователю СК Левону Агаджаняну, который занимался делом о перестрелке в башне «Око». Его подозревают в фальсификации доказательств.

Задержали Агаджаняна в пятницу, 18 декабря, сотрудники Следственного комитета и ФСБ.

«По версии следствия, он подменил гильзы на месте преступления. Агаджаняну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ; ч.3 ст. 303 УК РФ; трех преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 299 УК РФ», — рассказали в Следственном комитете.

В Басманный суд поступило ходатайство об аресте Агаджаняна до 17 февраля.

Перестрелка на территории «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. Как сообщали «Известия», в башне «Око» в ресторане предприниматель Дмитрий Павлов, ранее судимый и известный правоохранительным органам под кличкой Павлик, отмечал с друзьями и коллегами свой день рождения. Мероприятие вел Валдис Пельш, на сцене выступали известные артисты.

Стрельба началась из-за того, что черный Mercedes, стоявший у входа, мешал гостям проходить в здание башни. Владельцем автомобиля был телохранитель бывшего совладельца компании «Вимм-Билль-Данн Гавриила Юшваева. В перестрелке пострадали шесть человек.