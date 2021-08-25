Следователям из Пензы удалось раскрыть три кражи благодаря следам крови и отпечаткам пальцев

Житель Пензы ограбил три магазина. Он вынес из них пять бутылок алкоголя. Обнаружить его удалось благодаря оставленным каплям крови и отпечаткам. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД

Изначально мужчина залез в окно магазина на улице Фурманова и забрал три бутылки алкоголя на 1663 руб. После он разбил стекло магазина бытовой химии на той же улице, однако оттуда ничего не вынес. Третьей целью пензенца стал магазин на улице Коммунистической, откуда он забрал две бутылки коньяка. Во время ограбления мужчина поранил руку и оставил в магазинах следы крови.

«В результате проверки следов по федеральным базам следов рук и генетической идентификации сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Пензенской области было установлено совпадение следов с отпечатками пальцев рук и генетическим профилем жителя Пензы 1991 года рождения, причастного к данным преступлениям», — рассказал начальник ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Вадим Сатыренко.