Следователя, сбившего насмерть тюменских рабочих, задержали

Следователя, сбившего насмерть дорожных рабочих в Тюмени, задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос о его увольнении. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете.

РИА «Новости» добавило, что СК будет добиваться ареста своего сотрудника.

Ранее СМИ писали о гибели двух дорожных рабочих в Тюмени. Их задавила иномарка.

«Они переходили дорогу вне пешеходного перехода, производили какие-то работы», — рассказали в региональном ГИБДД.

Авария случилась поздно вечером 23 ноября на объездной дороге, в районе улицы Федюнинского. Сообщалось, что за рулем BMW находился сильно пьяный заместитель начальника следственного отдела. В СУ СК России по Тюменской области «360» подтвердили, что машиной управлял их сотрудник. После ДТП следователи завели уголовное дело.

Официальной информации о водителе, который задавил двух мужчин, пока нет. По предварительным данным, он выжил. В его крови обнаружили 1,38 миллиграмма алкоголя, написал RT.