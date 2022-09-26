Стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber Стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник СК РФ: стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник РИА «Новости»

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Следователи установили личность преступника, напавшего на школу № 88 в Ижевске. Им оказался выпускник учебного заведения, сообщили в СК РФ.

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Известно, что это мужчина 1988 года рождения. Его зовут Артем Казанцев, уточнили в пресс-службе ведомства. Сейчас по месту его жительства идут обыски.

«Изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — добавили в СК.

По последним данным, жертвами нападения на школу стали 13 человек: шестеро взрослых и семеро учеников. Ранены 14 детей и семь взрослых. Информацию по погибшим и пострадавшим продолжают устанавливать.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. На месте работают следователи, полиция. Туда прибыл и глава Удмуртии. В республике объявили траур по погибшим.

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