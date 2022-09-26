Стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник | 360°

Все новости

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Реклама

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Мир

26 сентября 2022, 20:07

Консула Японии во Владивостоке вышлют из России

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:02

«Нельзя сидеть дома, когда ты нужен Родине». Братья из Балашихи рассказали, почему присоединятся к частичной мобилизации

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:01

Ветеринарам Подмосковья рассказали о способах борьбы с чумой свиней и птичьим гриппом

Криминал

26 сентября 2022, 13:33

Стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник

СК РФ: стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник

Читать 360tv в

Следователи установили личность преступника, напавшего на школу № 88 в Ижевске. Им оказался выпускник учебного заведения, сообщили в СК РФ.

Реклама

Известно, что это мужчина 1988 года рождения. Его зовут Артем Казанцев, уточнили в пресс-службе ведомства. Сейчас по месту его жительства идут обыски.

«Изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — добавили в СК.

По последним данным, жертвами нападения на школу стали 13 человек: шестеро взрослых и семеро учеников. Ранены 14 детей и семь взрослых. Информацию по погибшим и пострадавшим продолжают устанавливать.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. На месте работают следователи, полиция. Туда прибыл и глава Удмуртии. В республике объявили траур по погибшим.

Стрельба в школе в Ижевске

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама