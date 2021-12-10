Следователи завершили расследование дела об аварии, в которую попала машина с Собчак

Следователи завершили расследование уголовного дела об аварии, в которую попала машина с Ксенией Собчак. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Результаты автотехнической судебной экспертизы показали, что действия водителя Mercedes не соответствовали требованиям правил дорожного движения. Именно это и послужило причиной ДТП.

«Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ», — уточнили ведомстве.

Адлерский районный суд направил мужчину под домашний арест. Потерпевшими в ДТП признали пять человек. Уголовное дело направили в прокуратуру Сочи для утверждения обвинительного заключения.

Авария произошла вечером 9 октября на автодороге Адлер — Альпика-Сервис. Водитель иномарки, в которой находилась Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в другое авто. Одна женщина в нем погибла.