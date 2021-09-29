Следователи завели уголовное дело против двух петербуржцев за нападение на учеников колледжа

Двоих мужчин из Санкт-Петербурга задержали возле Педагогического колледжа № 8 в Невском районе. Как рассказали очевидцы, мужчины приставали к ученикам и угрожали им ножом. Против злоумышленников завели уголовное дело. Об этом сообщили «Невские новости».

Информация о случившемся поступила 28 сентября. Охранник колледжа нажал тревожную кнопку и вызвал наряд полиции. Вместе с заместителем директора по безопасности учебного заведения они задержали злоумышленников до приезда полиции.

Задержанных поместили в изолятор. Против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».