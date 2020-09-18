Следователи завели дело о мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова

Вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова обманным путем лишились наследства. СК возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Москве, сейчас следователи и полицейские изучают выписки со счетов потерпевших. В ближайшее они получат и проанализируют бумаги на недвижимость и изымут копии нотариальных документов.

По данным следствия, вдова и дочь Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир и крупной денежной суммы.

Вдова актера Гитана Леонтенко ранее сообщила, что подписала генеральную доверенность, которую ей подсунули, воспользовавшись состоянием ее здоровья. Родственники Баталова доверились супружеской паре, которая взяла Леонтенко и их дочь Марию под опеку после смерти Баталова в 2017 году.