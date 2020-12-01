Следователи заподозрили жительницу Саратова в убийстве женщины и ее маленькой дочки
По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, убийство произошло вечером 29 ноября.
«<…> В квартире дома по улице Чернышевского города Саратова обнаружено тело 38-летней женщины и ее малолетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Их нашел отец женщины, который привел гостившую у него старшую дочь погибшей», — говорится в сообщении.
Telegram-канал Life Shot сообщил, что бывший муж, с которым женщина развелась несколько дней назад, тоже находился под подозрением. Но после допроса следователи не выявили факта причастности к убийству и отпустили его. По предварительной информации, 44-летний мужчина владеет собственным бизнесом.
Следователи заподозрили ростовского адвоката в убийстве бывшей жены. Труп женщины нашли в лесополосе. Известно, что другие бывшие супруги подозреваемого жаловались на побои и конфликты.