Криминал 18 ноября 2023, 23:07 Следователи заподозрили в убийстве мальчика из Ачинска его друга-ровесника СК: в убийстве 12-летнего мальчика из Ачинска заподозрили его друга РИА «Новости»

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В убийстве 12-летнего школьника в Ачинске заподозрили его друга-сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

В ходе осмотра частного дома, расположенного поблизости от реки, где нашли тело ребенка, обнаружили следы крови. В огороде нашли рюкзак погибшего.

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«На причастность к убийству подростка проверяется его сверстник и отчим сверстника», — заявили следователи.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Накануне мать мальчика обратилась к правоохранителям с заявлением об исчезновении сына, который не вернулся из школы после уроков.

В рамках поисковых мероприятий тело ребенка нашли в реке Мазулька. Следователи выявили следы насильственной смерти.

Несколько дней назад в Екатеринбурге пропала девочка 12 лет. Правоохранители до сих пор занимаются поисками ребенка.

До этого в Воронеже пропала школьница. Она ушла из дома и не вернулась. Приметы девочки назвали представители поисково-спасательного отряда «Регион 36».