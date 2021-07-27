Следователи задержали подозреваемых в убийстве двух китайских фермеров в Адыгее

Четырех мужчин подозревают в убийстве двух китайских фермеров. По версии следствия, нападавшие расправились с ними из-за денег. Преступление произошло 22 июля в Майкопе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Адыгее.

Погибшими оказались 56-летний мужчина и 57-летняя женщина, прибывшие из Китая. Расследованием преступления занималась группа сыщиков.

«Во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению данного тяжкого преступления могут быть причастны четверо уроженцев Узбекистана. Ранее они работали у фермеров из Китая», — заявили в ведомстве.

Подозреваемые, по версии следствия, украли у убитых около четырех миллионов рублей. После они попытались покинуть страну.