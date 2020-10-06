Следователи задержали подозреваемого в загадочном исчезновении студентки с катера в Севастополе

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. Ранее ведомство возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, девушка отправилась на морскую прогулку на катере вместе со своим спутником днем 29 сентября. Они вышли в море из бухты Круглая. По словам мужчины, студентка пропала во время купания.

«У следствия имеются основания полагать, что в отношении нее на борту судна было совершено преступление. В настоящее время в качестве подозреваемого задержан ее спутник, который отказывается от показаний на данный момент», — сообщили в пресс-службе.

Чтобы выяснить, что действительно произошло на борту судна, следователи анализируют полученную информацию, опрашивают свидетелей, а также изучают видео, которые сняли наружные камеры. Также правоохранители вместе в экспертами в области судовождения осмотрели предполагаемое место преступления — катер.

Одновременно с этим пропавшую студентку продолжают искать. Ее разыскивают следователи, следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции и МЧС. Расследование уголовного дела контролирует руководство Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.