Следователи задержали нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

Установить личность подозреваемого следователи смогли по видео с камер наблюдения и по свидетельским показаниям.

По предварительным данным, 27 июля во время акции на Тверской улице в Москве Суровцев поднял металлическое ограждение и ударил им сотрудника Росгвардии. После этого он пытался заблокировать движение других сотрудников правоохранительного ведомства, которые занимались охраной общественного порядка. После этого он скрылся в толпе.

Действия Суровцева следствие квалифицировало как подпадающие под статью «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время подозреваемого задержали для допроса. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено подать ходатайство в суд о заключении Суровцева под стражу.