Следователи задержали мужчину, который убил своего зятя в Ломоносовском районе

Мужчину, которого подозревают в убийстве собственного зятя, задержали в Ломоносовском районе. Он сам пришел в полицию и признался в преступлении.

70-летний мужчина обратился в полицию 3 июля 2020 года и заявил, что убил своего зятя. В результате Сосновоборский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый поссорился со своим зятем и ужарил его отвёрткой в область сердца, от чего тот скончался. Решив избавиться от тела, увез его на пустырь-свалку, в 500 метрах от дома, где закопал и спрятал под мусором», — сообщили в СК по региону.

После осмотра места, на которое указал пенсионер, следователи обнаружили тело мужчины. Преступника задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители будут ходатайствовать о необходимости заключить его под стражу.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, устанавливают все детали и причины случившегося.