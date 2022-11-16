Криминал 16 ноября 2022, 04:37 Следователи задержали гида, обвиняемого в гибели 9 человек на Камчатке СК России: задержан гид, обвиняемый в гибели людей при восхождении на вулкан на Камчатке Пресс-служба МЧС

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На Камчатке задержали гида, который вел группу туристов на вулкан Ключевская Сопка. При восхождении погибли девять человек, среди них один сопровождающий. О задержании подозреваемого сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Группа из восьми человек совершала восхождение в конце августа, их сопровождали гиды новосибирской компании. Спасатели получили сигнал о помощи спустя несколько дней после начала пути, им сообщили о пяти погибших при падении с высоты. Потом спасатели узнали о смерти еще четырех человек.

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«Следователем следственного управления СК России по Камчатскому краю задержан 30-летний гид, участвовавший в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождавший их на туристическом маршруте», — сообщили в следственном управлении.

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Гида обвиняют по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли смерть нескольких человек. Обвиняемого отправили в изолятор временного содержания. Прокуратура проверяет деятельность компании, которая организовала тур на Ключевской вулкан.

Тела погибших на вулкане обнаружили и спустили с горы 7 сентября. Они находились на высоте в 4158 метров.