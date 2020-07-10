Следователи задержали экс-полицейского за взятки от наркодилеров

Сотрудники СК РФ задержали бывшего полицейского за получение взяток от наркодилеров. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

По информации следователей, с декабря 2018 года по апрель 2019 года бывший представитель правоохранительных органов брал взятки от жителей региона, которые занимались сбытом наркотических средств, пишет ИА «Невские новости».

За весь период покровительства мужчина получил приблизительно один миллион рублей. В скором времени подозреваемому будет назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.