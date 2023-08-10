10 августа 2023, 17:55
Следователи задержали двух жителей Курганской области по подозрению в убийстве
В Курганской области задержали двух жителей села Шатрово, которые подозреваются в убийстве мужчины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на следственное управление региона.
По версии следствия, 5 августа двое знакомых схватили нож и несколько раз ударили мужчину, от полученных ранения потерпевший скончался.
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Отмечается, что местные жители ранее уже были судимы, расследование уголовного дела продолжается.
Преступления
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