Криминал 10 августа 2023, 17:55 Следователи задержали двух жителей Курганской области по подозрению в убийстве

Читать 360tv в

В Курганской области задержали двух жителей села Шатрово, которые подозреваются в убийстве мужчины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на следственное управление региона.

По версии следствия, 5 августа двое знакомых схватили нож и несколько раз ударили мужчину, от полученных ранения потерпевший скончался.

Реклама

Отмечается, что местные жители ранее уже были судимы, расследование уголовного дела продолжается.