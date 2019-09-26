Следователи задержали 8 человек из банды вора в законе Шишкана

Следственный комитет России задержал восемь человек из группировки «авторитетного» бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан. Все они подозреваются в убийстве бизнесвумен и ее семьи.

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Ведомство опубликовала на своем сайте имена задержанных. Ими оказались Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин.

В их отношении, в зависимости от роли каждого в преступном сообществе, открыты уголовные дела по статьям УК РФ «Преступное сообщество» и «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Следствие считает, что Шишкан в конце 2000-х или в 2010 году создал преступное сообщество для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Бандиты занимались вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, а также убийствами.

Главной целью группировки являлось установления контроля на территории Раменского района Московской области. На счету Шишкана и его бандитов убийство в 2012 году генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» и трех ее родственников. Женщина отказалась передать авторитету земельные участки. Также преступники в 2014 году «отметились» убийством бизнесмена, который отказался делиться прибылью. В 2015 году они покушались на жизнь еще одного мужчины.

Следственный комитет уточнил, что Медведев и его подчиненные на преступные деньги открыли несколько компаний. Преступное сообщество также незаконно приобретало и хранило в тайнике автоматы Калашникова и боеприпасы к ним.

Бандитов удалось задержать сотрудникам СК, МВД и ФСБ России во время совместной операции. Пять фигурантов дела, в том числе и Медведев (Шишканов), ранее были арестованы по ходатайству следствия. В ближайшее время суд определиться с мерой пресечения и для остальных соучастников. Расследование дела продолжается.