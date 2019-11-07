Следователи выяснят, оказывал ли адвокат жены Цеповяза давление на свидетелей

Генрих Хачатуров, представитель Александра Исюка, потерпевшего по делу о вымогательстве Стришней и ее братом, заявил, что Мусаева заподозрили в давлении на свидетелей.

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«Мусаев связывался со свидетелем по делу о вымогательстве и предлагал ему по-мужски поступить. Не давать показания на его доверительницу. Мол, она больная женщина, „болеет, а вы показания даете, ей грозит до 15 лет“», — заявил Хачатуров. Также, по его словам, с 17 октября Исюку звонят неизвестные, включают похоронный марш и говорят не ходить в суд. Правозащитник отметил, что звонки прекратились с началом проверки.

Сообщается, что на данный момент Наталья Стришняя находится в больнице и якобы впала в кому после попытки суицида.

По мнению Хачатурова, обвиняемая намеренно затягивает процесс.

«Сегодня на очередном заседании, где должны были допрашивать потерпевшего и свидетеля, стало известно, что якобы накануне вчера днем ей стало плохо, на скорой забрали в больницу, якобы она в коме», — рассказал адвокат.

Связаться с адвокатом Стришней Мурадом Мусаевым не удалось.