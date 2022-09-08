Следователи вычислили администраторов каналов в соцсетях экс-депутата Пономарева — СМИ | 360°

Криминал 08 сентября 2022, 08:33 Поделиться Telegram

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Viber Следователи вычислили администраторов каналов в соцсетях экс-депутата Пономарева — СМИ РИА «Новости»: следователи пришли с обысками к администраторам каналов Ильи Пономарева РИА «Новости»

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Следственные органы вычислили администраторов Telegram- и YouTube-каналов бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* в нескольких регионах. По словам источника РИА «Новости» в силовых структурах, у них дома уже начали проводить обыски.

«Администраторы каналов „Утро февраля“ установлены, у них проходят обыски», — сказал он.

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Бывший депутат бежал в другую страну, но продолжил «деструктивную деятельность» против России в мессенджерах и соцсетях. Поэтому следствие заинтересовалось его соратниками.

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Илью Пономарева* обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил по мотивам политической ненависти. Коптевский суд Москвы 30 августа заочно арестовал его на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

Он покинул Россию в 2014 году, а до этого был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов в составе фракции партии «Справедливая Россия». По запросу Генпрокуратуры в рамках дела о растрате средств фонда «Сколково» его лишили депутатской неприкосновенности. По неподтвержденной информации, Пономарев* находится на Украине. Его объявили в международный розыск.

* Илью Пономарева признали физлицом, выполняющим в России функции СМИ-иноагента.

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