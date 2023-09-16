Криминал 16 сентября 2023, 05:53 Следователи возбудили дело после погони со стрельбой в Подмосковье СК: возбуждено уголовное дело после погони со стрельбой под Солнечногорском Фото: ГСУ СК России по Московской области / Telegram

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Уголовное дело возбудили после погони со стрельбой в Подмосковье, в результате которой застрелили сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.

Следователи возбудили дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия.

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«Следователями и криминалистами устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», —указали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители осмотрели место происшествия, а также изъяли орудие преступления. Сейчас проводятся допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

Погоня со стрельбой произошла вечером в пятницу, 15 сентября, в Солнечногорском городском округе. Как сообщили в региональном управлении МВД, сотрудники ГАИ попытались остановить машину без номеров, но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Авто остановили в деревне Вертлино. Водитель выстрелил в одного из инспекторов. От полученного ранения сотрудник ГИБДД скончался. Ответным огнем злоумышленник был ранен. Его госпитализировали.