Следователи возбудили дело после перестрелки с террористами в Волгограде

«Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного управления СКР», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили о том, что силовики предотвратили теракты, которые планировали совершить в Волгограде члены международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Утром 15 октября при задержании двое уроженцев Узбекистана оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам ФСБ. Боевиков уничтожили. На месте перестрелки и в жилище террористов нашли оружие, боеприпасы, компоненты для самодельных бомб, религиозную литературу и карту Волгограда с отмеченными местами, где планировали провести теракты.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — запрещенная в России международная террористическая организация.