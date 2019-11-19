Следователи возбудили дело после исчезновения журналистки «Интерфакса»
«По результатам проведенной доследственной проверки, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело», — подтвердили в столичном Следственном комитете.
Правоохранители успели выяснить, что молодая женщина утром 17 ноября ушла из дому и до сих пор не вернулась. Деньги, документы и телефон она оставила дома. Она жила в доме по улице Весенней в московском районе Западное Дегунино на северо-западе столицы.
Следствие обратилось за помощью к очевидцам. Всех, кто обладает какой-либо информацией о журналистке, просят сообщить об этом в Тимирязевский МРСО по номерам телефонов 8 (499) 906-67-18 и 8 (495) 690-44-51 или непосредственно в Следственный комитет столицы.