Следователи возбудили дело после исчезновения журналистки «Интерфакса»

В Москве пропала журналистка «Интерфакса» Маргарита Игнатова. Известно, что она в воскресенье, 17 ноября, ушла в храм. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Следователи возбудили дело об убийстве.

«По результатам проведенной доследственной проверки, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело», — подтвердили в столичном Следственном комитете.

Правоохранители успели выяснить, что молодая женщина утром 17 ноября ушла из дому и до сих пор не вернулась. Деньги, документы и телефон она оставила дома. Она жила в доме по улице Весенней в московском районе Западное Дегунино на северо-западе столицы.

Следствие обратилось за помощью к очевидцам. Всех, кто обладает какой-либо информацией о журналистке, просят сообщить об этом в Тимирязевский МРСО по номерам телефонов 8 (499) 906-67-18 и 8 (495) 690-44-51 или непосредственно в Следственный комитет столицы.