Следователи возбудили уголовные дела из-за ночной работы баров в Петербурге

Следственный комитет завел два уголовных дела из-за трех баров в Санкт-Петербурге, которые были открыты ночью. Нарушения попали под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По факту выявления в ночь с 8 на 9 декабря 2020 года в барах, расположенных в Центральном районе города, нарушений санитарно-эпидемиологических норм возбуждено два уголовных дела», — сообщила пресс-служба СК России.

По информации следователей, руководители одной из коммерческих организаций в трех барах принимали гостей, нарушая принятые в связи с коронавирусом законы. Сотрудники Роспотребнадзора завели административное дело, а заведения временно закрыли.

«Однако указанные лица в период с 5 до 9 декабря 2020 года продолжили оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с целью получения прибыли», — отметили в СК.

В итоге правоохранители возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства и устанавливают личности нарушителей.