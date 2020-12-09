Следователи возбудили уголовные дела из-за ночной работы баров в Петербурге
«По факту выявления в ночь с 8 на 9 декабря 2020 года в барах, расположенных в Центральном районе города, нарушений санитарно-эпидемиологических норм возбуждено два уголовных дела», — сообщила пресс-служба СК России.
По информации следователей, руководители одной из коммерческих организаций в трех барах принимали гостей, нарушая принятые в связи с коронавирусом законы. Сотрудники Роспотребнадзора завели административное дело, а заведения временно закрыли.
«Однако указанные лица в период с 5 до 9 декабря 2020 года продолжили оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с целью получения прибыли», — отметили в СК.
В итоге правоохранители возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства и устанавливают личности нарушителей.